Per Lukaku compleanno ‘illegale’ in hotel con Hakimi, Perisic e Young: multati tutti

Lukaku festeggia il compleanno in hotel con Hakimi, Perisic e Young: multe per tuttiDopo la vittoria sulla Roma hanno celebrato i 28 anni di Big Rom in un albergo del centro di Milano: soffiata ai carabinieri. Il club tace continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 13 Maggio 2021.

Lukaku festeggia il compleanno in hotel con Hakimi, Perisic e Young: multe per tuttiDopo la vittoria sulla Roma hanno celebrato i 28 anni di Big Rom in un albergo del centro di Milano: soffiata ai carabinieri. Il club tace

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA