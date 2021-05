Emergenza coronavirus, in provincia di Crotone numeri in calo

Tra martedì e giovedì siamo passati da 857 casi a 745, ben 112 in meno

Nunzio Esposito

CROTONE,

venerdì 14 Maggio 2021.

Notizie positive sulla situazione sanitaria nella nostra provincia: stando al bollettino serale dell’Asp Crotone, negli ultimi tre giorni la curva epidemiologia ha preso una direzione decisamente in discesa, per quanto riguarda i casi di coronavirus nel territorio pitagorico.

Tra martedì e giovedì, infatti, siamo passati da 857 casi a 745, ben 112 in meno che equivalgono ad un beneaugurante -13%, così come sono calate le degenze in reparti covid, da 30 a 27, ed un solo decesso è stato segnalato negli stessi giorni, precisamente a Cirò Superiore.

Ma, mentre in questo breve periodo Crotone (-31) ed Isola Capo Rizzuto (-42), i comuni coi numeri più alti, confermano il trend in calo di tutta la provincia, Belvedere Spinello raggiunge quota 80 casi attivi e Rocca di Neto sale a 69 (+8), cioè i due unici comuni in zona rossa: in mezzo Cirò Marina che scende da 83 a 71, pur restando una delle comunità con più decessi, 11, seconda solo alla città capoluogo, che ne ha registrati 19.

Anche a Cutro ed a Strongoli si segnalano lievi cali dei contagi (rispettivamente -8 e -5), così come Crucoli che, bloccatosi l’ultimo recente focolaio, scende dai 21 casi attivi di martedì ai 15 di ieri, fermo restando i 4 soggetti ancora in ospedale.

Di contro continuano a salire i casi positivi a Cirò (+2), in attesa di altri risultati dei test effettuati in questi giorni dal personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, mentre a Savelli, dopo un periodo a zero casi, il coronavirus si riaffaccia con due nuovi contagiati, entrambi in isolamento domiciliare.

Dove rimangono complessivamente 718 soggetti positivi in tutto il crotonese, a fronte di 5.172 guariti, nella settimana che segna anche il raggiungimento di quota 6mila casi.

Cresce anche la quota giornaliera dei vaccini effettuati, con il primo picco registrato proprio ieri, di ben 2.298 somministrazioni, che fanno oltre 6mila in tre giorni.

