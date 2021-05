Il video “La vita nascosta” degli studenti dell’Ipseoa e dei Licei di Cariati vince il concorso “Covid – Come Ognuno Vive Il Distanziamento”

La Redazione

Cariati,

venerdì 14 Maggio 2021.

“La vita nascosta”, video realizzato dagli studenti dell’Ipsseoa e dei Licei di Cariati, coordinati dalle professoresse Daniela Mancini e Filomena Flotta si qualifica al primo posto e vince il concorso organizzato dall’Associazione AGAPE ODV di Cosenza dal tema “COVID – Come Ognuno Vive Il Distanziamento”. Principale finalità del concorso era quella di avvicinare i giovani al mondo del volontariato, attraverso azioni positive di solidarietà verso le fasce sociali più deboli ed emarginate presenti nel territorio; il premio in denaro vinto, infatti, verrà utilizzato per aiutare i compagni di scuola che vivono situazioni di disagio socio-economico. La partecipazione a tale iniziativa si deve alla dirigente Sara Giulia Aiello, attiva da sempre nel mondo del volontariato che ha trovato nelle sue docenti Mancini e Flotta, anch’esse con ruoli all’interno di associazioni di volontariato, nonché referenti delle reti d’inclusione dell’IIS Cariati per la provincia di Cosenza, le giuste interpreti del suo pensiero e del suo agire. Grande soddisfazione anche da parte di Costantina Bartella, presidente dell’associazione AGAPE ODV che ha dato vita ad un’iniziativa sapientemente organizzata e che ha visto nella giuria del concorso esperti di settore come giornalisti, musicisti e videomakers. Nella giornata della premiazione, che si è svolta venerdi 30 aprile in videoconferenza, erano presenti prestigiose scuole del cosentino con i loro studenti e docenti referenti di progetto; la professoressa Bartella si è complimentata con tutti i partecipanti ma le emozioni suscitate dalla “Vita nascosta”, video intimo e delicato, hanno saputo conquistare solo loro il primo posto, quello del cuore!

Prof.ssa Concetta Cosentino

Gli Interpreti:

Sapia Donatella IVA Eno Ipsseoa

Maftei Laurentiu Raul IVA Eno Ipsseoa

Liguori Cataldo IVA Eno Ipsseoa

Le Fosse Roberto IVA Eno Ipsseoa

Caruso Federico IIIC Liceo Linguistico

Maio Natalia IIIC Liceo Linguistico

Tangari Filomena IIIC Liceo Linguistico

Cristaldi Alisea IB Liceo Scientifico

La vita nascosta

Vite diverse…eppure uguali!

Era l’età per innamorarsi!

Era l’età per vivere!

Per tutti l’agonia di un luogo

Per tutti un tempo troppo lento…

assolutamente da impegnare!

Dal terrazzo di un borgo di montagna

c’è chi augura speranza!

Da nidi protetti e caldi

C’è chi racconta il proprio tempo…

E in attesa di porre il piede sulla

soglia della libertà

Vite nascoste vengono svelate!

D. Mancini e F. Flotta

