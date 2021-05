Sonego, notte di miracoli: “La partita perfetta, con Rublev voglio divertirmi”

Sonego, coraggio e magia: “Ora relax. Rublev? Quando vuole ti prende a pallate”Il torinese dopo la vittoria in tre set e 3 ore e mezza con Thiem: “Ho trovato energie che non pensavo di avere, grazie al pubblico, questa vittoria è per loro”. Oggi dalle 19 la sfida col russo continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

venerdì 14 Maggio 2021.

Sonego, coraggio e magia: “Ora relax. Rublev? Quando vuole ti prende a pallate”Il torinese dopo la vittoria in tre set e 3 ore e mezza con Thiem: “Ho trovato energie che non pensavo di avere, grazie al pubblico, questa vittoria è per loro”. Oggi dalle 19 la sfida col russo

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA