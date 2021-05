Tardelli: “Juve, troppi errori. Ora vinci e spera. Ma Conte non è mai scarico…”

venerdì 14 Maggio 2021.

Tardelli: “Juve, troppi errori. Ora vinci e spera. Ma Conte non è mai scarico…”Il doppio ex sulla stagione bianconera: “La Superlega può aver distratto, ma non deve essere un alibi” mentre sul futuro dell’interista “se la società segue i suoi piani, resterà di sicuro”

