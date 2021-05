Calcio, Primavera 2, recupero 4ª giornata di ritorno: Cosenza vs Crotone 1-1

Nel recupero della 4ª giornata di ritorno il Crotone pareggia in casa del Cosenza e sale a 26 punti in classifica al sesto posto

Cosenza,

sabato 15 Maggio 2021.

COSENZA: Borrelli; Duli, Nobile, Caracciolo, Szyszka, Mereu, Perrotta (42’st Basile), Gaudio, Nicolau (42’st Arioli), Belcastro, Di Fatta (16’st Giuliano; 33’st Musumeci)). A disp: Di Stasi, Tutino, Laurito, Gigliotti, Azzaro. All. Gatto

CROTONE: Pasqua, Nicotera (1’st Mignogna), D’Aprile (18’st Frustaglia), Simone (36’st Palermo), Amerise, Yakubiv, D’Andrea (36’st Torromino), Timmoneri, Bilotta (18’st Trotta), Ranieri, Maesano. A disp: D’Alterio, Alessio, Brescia, Esposito, Lerose, Fragale, Mohand. All. Galluzzo

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Marcatori: 42’pt Di Fatta (Co), 41’st Trotta (Cr) su rigore

Ammoniti: Mereu, Giuliano (Co); Bilotta (Cr)

Nel recupero della 4ª giornata di ritorno il Crotone pareggia in casa del Cosenza e sale a 26 punti in classifica al sesto posto. Padroni di casa che passano in vantaggio al 42’ con Di Fatta e pareggio degli squaletti che arriva a 4 minuti dal termine con il subentrato Trotta bravo a trasformare un penalty. Mancano 3 gare al termine e i rossoblù sono a 6 lunghezze dal terzo posto per accedere ai playoff, posizione occupata attualmente da Napoli ed Entella con 32 punti.

