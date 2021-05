Djokovic, che rimonta! E Tsitsipas va k.o.: guarda gli highlights

Djokovic, che rimonta! E Tsitsipas va k.o.: guarda gli highlightsIl recupero del quarto di finale tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas ha visto il serbo vincere in rimonta per 6-4 7-5 7-5. Guarda gli highlights. Djokovic in semifinale incontrerà Sonego. continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 15 Maggio 2021.

