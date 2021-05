Moto2, FP3: ok Raul Fernandez, 4° Arbolino. Q2, restano i tempi del venerdì

Moto2, nelle FP3 ok Raul Fernandez; 4° Arbolino. In Q2 restano i tempi del venerdìA Le Mans la pista si asciuga, ma non abbastanza per cambiare la classifica delle FP2. Alle 15.10 la Q1 continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 15 Maggio 2021.

Moto2, nelle FP3 ok Raul Fernandez; 4° Arbolino. In Q2 restano i tempi del venerdìA Le Mans la pista si asciuga, ma non abbastanza per cambiare la classifica delle FP2. Alle 15.10 la Q1

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA