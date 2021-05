Parco eolico a Cirò Marina: il sindaco di Cirò Paletta al fianco del sindaco Ferrari

Paletta e Ferrari sul rispetto del Cirò doc e dei vitigni in un territorio a vocazione agricola pavimentato oggi dalla costruzione di Parchi eolici

Cirò Marina,

domenica 16 Maggio 2021.

“Anche io come coordinatore regionale della città del vino- scrive in una nota il primo cittadino di Cirò- credo sia importante valutare bene questo aspetto fondamentale della tutela dei Vigneti e della produzione della nella nostra Doc Cirò. Credo- prosegue il sindaco- che al di là di quelle che sono le progettualità, certamente, chi meglio del sindaco di Cirò Marina Ferrari conosce, per evitare che ci può essere, anche un una richiesta di risarcimento danni da parte della società, va valutato nel suo complesso quello che potrebbe essere questo futuro Parco Eolico lì sulle timpe di “Muzzunetti” . E ancora-“ la direzione è giusta- quella che sta intraprendendo il sindaco Ferrari nella valutazione complessiva di tutta la procedura del nuovo parco eolico, che tiene conto del punto di vista ambientale”. E senza entrare nel merito dell’attività amministrativa del collega sindaco – conclude Paletta– credo che sia importante valutare bene l’opportunità di questo Parco Eolico in quell’aria e bene ha fatto il sindaco Ferrari a convocare un consiglio comunale straordinario per il 19 maggio. Quindi cerchiamo di essere abbastanza attenti su questa tematica, intanto anche l’associazione Città del vino si è espresso negativamente contro la realizzazione delle pale eoliche nei pressi dei vigneti, i quali si sono rivolti anche al governo centrale per chiedere maggior tutela delle aree vitivinicole di pregio, mettendole al riparo da progetti che possono avere un impatto negativo, anche se legati a fonti rinnovabili ed avere un effetto devastante per l’intera zona della Doc-Cirò, al fine di preservare la natura e la bellezza dei paesaggi.

