Calcio Under 17, 6ª giornata: Crotone vs Reggina 3-1

Crotone vittorioso sul campo di Cotronei anche contro la Reggina

La Redazione

Cotronei,

lunedì 17 Maggio 2021.

CROTONE: Lucano, De Paola (43’st Sibilla), De Lorenzo (1’st Ferrante), Palermo, Filosa, Abbruzzese, Cantisani (32’st Lagani), Rossi (1’st Nisticò), Chiarella (32’st Iaquinta), Gozzo, Giancotti (1’st Aprile). A disp.: Poerio, Spadaro, Carbone. All. Lomonaco

REGGINA: Tortorella, Latella, Golia (15’st Cimino), Serra, Bordò, Soraci, Palumbo (15’st Zucco), Pavia, Rugnetta, Perri, Guglielmo. A disp.: Scinaldi, Paura, Casile, Gatto, Randazzo, Sciarrone, Favasuli. All. Ferraro

ARBITRO: Viapiana di Catanzaro

MARCATORI: 7’pt Chiarella (C), 16’pt Rugnetta (R), 29’st Palermo (C), 40’st Gozzo (C)

AMMONITI: Lagani (C), Guglielmo (R)

Crotone vittorioso sul campo di Cotronei anche contro la Reggina e sempre più primo in classifica, anche per il rinvio a data da destinarsi dell’altra partita del girone: i rossoblù raggiungono quindici punti contro i nove del Lecce. Partita decisa nel secondo tempo dalle marcature di Palermo (29′) e Gozzo (40′) dopo che il primo tempo si era chiuso sull’1-1, con botta e risposta nel giro di nove minuti: il capitano amaranto Rugnetta al 16′ aveva risposto al vantaggio rossoblù di Chiarella al 7′. Gli squaletti si presentano così nel miglior modo possibile all’altro derby calabrese, in programma domenica prossima a Cosenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA