Incredibile Liverpool: Alisson segna di testa al 95′! Reds ancora in lotta per la Champions

La Redazione24

lunedì 17 Maggio 2021.

Incredibile Liverpool: Alisson segna di testa al 95′! Reds ancora in lotta per la ChampionsContro il già retrocesso WBA, in pieno recupero il portiere brasiliano si butta nella mischia su calcio d’angolo e colpisce di testa realizzando il gol vittoria (2-1). Cade in casa l’Everton di Ancelotti

