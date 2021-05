Riparte il Corso “Diventa infermiere professionale made in Germany a costo zero”. Inaugurata sede a Cirò Marina

La responsabile del corso infermieristico in Italia, Maria Papaianni, rilancia il programma con delle novità a partire dalla immatricolazione avvenuta già a marzo con un nuovo corso linguistico a partire dal A2 specifico per infermieri

Cirò Marina,

lunedì 17 Maggio 2021.

benedizione sede

Faremo un percorso mirato, dopo una conoscenza base, di linguaggio usuale in ospedale, ed affronteremo alcune tematiche di anatomia- scrive in una nota la responsabile. Inoltre da poco- prosegue- abbiamo messo radici a Cirò Marina in via Chieti, 7 con la nuova sede inaugurata da poco con la benedizione del parroco Don Matteo Giacobbe. Presente il direttore della clinica Stiftung Tannenhof, Dietmar Volk, ideatore del programma nonché Manager di molte strutture ospedaliere tra Wuppertal, Remscheid e Velbert-Langenberg in Germania.

Quest’anno ha detto Papaianni- si è consolidato anche il nostro rapporto con il territorio, una offerta economica per molti giovani che vorranno intraprendere il nostro percorso formativo che è triennale con retribuzione mensile e riconoscimento internazionale. La scuola che forma gli infermieri è la DBZ (du Bist Zukunft=tu sei futuro) ed è di proprietà della clinica Stiftung Tannenhof,gestita dal direttore Dietmar Volk dove vengono reclutati infermieri, non togliamo professionisti all’Italia-evidenzia la responsabile- ma ci siamo messi insieme per cooperare per una interculturalità senza eguali, crescita professionale e unione di territori. Il Team Tannenhof è composto da Dietmar Volk, Manager e direttore generale della clinica- Maria Papaianni, responsabile del programma, nonché intermediaria, docente di tedesco e dipendente dello stesso ente, Frau Neuenfeldt-Vogel, direttrice delle risorse umane e da due assistenti- Sandy Piccirillo e Alessandro Cacciatore.

Incontro costruttivo con il sindaco di Strongoli, Sergio Bruno

Con il dottor Pierluigi Bruno della clinica s.rita di Cirò Marina

Incontro molto apprezzato dal sindaco di Crotone, Enzo VOCE

