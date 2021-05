Emergenza coronavirus, segnali positivi nella nostra provincia

Nunzio Esposito

CROTONE,

martedì 18 Maggio 2021.

Tra il weekend scorso e l’inizio della settimana in corso restano sempre in lieve calo i valori della pandemia nella nostra provincia: alla data di ieri sera (ultimo comunicato diramato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp Crotone) i casi positivi complessivi sono scesi a 712, ben 53 in meno rispetto ai 765 di sabato, così come scendono da 28 a 26 i pazienti ricoverati nei reparti covid del San Giovanni di Dio, mentre i decessi aumentano di un solo caso (è stato segnalato domenica a Cutro) ed i guariti sono una novantina in più rispetto a venerdì.

Quanto alla situazione nei 27 comuni del territorio, analizzando gli ultimi due giorni, il calo riguarda un po’ tutti, tranne rari casi di piccoli aumenti: ferma restando in cima alla graduatoria la città di Crotone, che comunque scende a 264 soggetti positivi (-29), dei quali 15 in reparto, il resto dei centri abitanti è ben al disotto dei 100 casi, a partire da Cirò Marina, che segna 80 casi (-8), mentre i due comuni ancora in zona rossa, Rocca di Neto e Belvedere Spinello, restano stabili rispettivamente a 77 e 71 casi attivi, anche se in quest’ultimo centro abitato solo sabato si segnalavano 83 positivi.

Un netto trend al ribasso si segnala anche a Isola Capo Rizzuto, che scende da 84 a 69 in sole 24 ore, mentre Cutro rimane sempre poco oltre i 30 casi.

Al di sotto di questa soglia tutto il resto della provincia, con Cirò Superiore arrivato ora a 27 positivi, Strongoli che scende da 25 a 21 e Casabona stabile a 18.

Continua a calare la situazione epidemiologica a Crucoli, dove ora si segnalano 12 casi (erano 16 sabato) ed a Santa Severina che scende da 11 a 8 in tre giorni, mentre per il resto solo numeri in calo o stabili.

Notevole, anche in questi giorni, la quantità giornaliera di vaccini somministrati, con oltre 2.000 sabato 15, poco più di 1.500 domenica e quasi 1.800 ieri.

