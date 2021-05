La triplice sfida del bianconero Gasp, 19 anni alla Juve

martedì 18 Maggio 2021.

La triplice sfida del bianconero Gasp, 19 anni alla JuveL’allenatore dell’Atalanta è cresciuto come calciatore e come tecnico alla Juve e adesso incrocia la sua ex squadra su tre fronti: la finale di Coppa Italia, la partita col Milan decisiva nella corsa Champions e quella panchina in bilico…

