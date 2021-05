Pirlo: “C’è un trofeo da alzare, poi penseremo al resto. Bonucci non ci sarà”

Pirlo: “C’è un trofeo da alzare, poi penseremo al resto. Bonucci non ci sarà”L’allenatore della Juventus: “Questa finale ce la siamo guadagnata sul campo, per il resto ci sarà tempo”. Chiellini: “La mia ultima grande partita in bianconero? Non ci ho pensato” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

martedì 18 Maggio 2021.

