Scamacca e il difficile rapporto col papà: ora il silenzio per il folle gesto di Trigoria

La Redazione24

,

martedì 18 Maggio 2021.

Scamacca e il difficile rapporto col papà: ora il silenzio per il folle gesto di TrigoriaL’attaccante non ha mai avuto un legame sereno col padre, mentre è legatissimo a mamma e sorella, che l’hanno seguito anche in Olanda. Problemi pure con i procuratori, ma chi lo conosce lo considera un “ragazzo d’oro”

