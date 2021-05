Umbriatico: domenica 23 maggio inaugurazione impianto sportivo e commemorazione vittime stragi Capaci e via D’Amelio

Domenica 23 maggio 2021 alle ore 10,30 presso l’impianto sportivo comunale “XXI MARZO” di Umbriatico (KR)

Umbriatico,

martedì 18 Maggio 2021.

in occasione del 29° anniversario delle stragi mafiose di Capaci e di Via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo, il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina e della GIORNATA NAZIONALE DELLA LEGALITA’, si terrà l’inaugurazione dell’impianto sportivo e la commemorazione delle vittime delle stragi di Capaci e di via D’Amelio organizzato dal Comune di Umbriatico (KR). Le donne e gli uomini valorosi che hanno dedicato la vita alla difesa della legalità ci hanno consegnato la loro eredità che noi abbiamo il dovere di far vivere ogni giorno. È ora che tutti noi dobbiamo sentirci coinvolti nella lotta contro le mafie per i nostri diritti… è il momento delle regole e della responsabilità. In questo territorio le comunità meritano di più ed è per questo che, la Giornata Nazionale della Legalità aiuta a riscoprire la ricchezza d’animo delle comunità stanche di vivere senza dignità, quindi senza libertà e dimostra che il rispetto delle regole conviene, perché è così che cresciamo tutti insieme.

