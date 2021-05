Cairo: “A Immobile voglio bene, per me è finita qui”. Ma la Lazio non ci sta

mercoledì 19 Maggio 2021.

Cairo: “A Immobile voglio bene, per me è finita qui”. Ma la Lazio non ci staIl presidente del Torino dopo il diverbio con il suo ex giocatore: “Partita molto tesa, la Lazio ha onorato il campionato. A Ciro auguro il meglio, farò il tifo per lui”. Il comunicato del club romano

