Gattuso, la Champions come regalo d’addio. Da lunedì Rino penserà al futuro

Gattuso, la Champions come regalo d’addio. Da lunedì Rino penserà al futuroL’allenatore è concentrato sull’ultima partita contro il Verona, con una vittoria riporterebbe il club nell’Europa più prestigiosa. Per il tecnico intanto si aprono nuove piste in panchina per la prossima stagione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 19 Maggio 2021.

