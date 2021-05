Giovani, dialettica, fedeltà al club e qualche intuizione: perché Zidane non è solo un gestore

mercoledì 19 Maggio 2021.

Giovani, dialettica, fedeltà al club e qualche intuizione: perché Zidane non è solo un gestoreTutti i motivi per cui Zizou in panchina sarebbe un affare per la Juve: dalla capacità di avviare una transizione verso il futuro a quella di tenere calmo l’ambiente, senza dimenticare le soluzioni tattiche che ha saputo inventarsi

