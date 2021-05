Inzaghi e la condanna alla B del fratello: “È stata partita vera, mi dispiace per Filippo”

La Redazione24

,

mercoledì 19 Maggio 2021.

Inzaghi e la condanna alla B del fratello: “È stata partita vera, mi dispiace per Filippo”Il tecnico biancoceleste dopo il pareggio senza reti contro il Torino: “Abbiamo giocato bene e creato occasioni nonostante le assenze. Chiudiamo con un record di vittorie in casa e siamo in Europa per il quinto anno di fila”. Sul futuro: “La prossima settimana”

