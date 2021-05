L’arrivo di Montalcino: quattro settori, 35 km di sterrato

mercoledì 19 Maggio 2021.

L’arrivo di Montalcino: quattro settori, 35 km di sterratoUndicesima tappa del Giro d’Italia, Perugia-Montalcino, km 162, con 35,2 km di sterrato negli ultimi 70, distribuiti in quattro settori. Ritrovo a Perugia in Piazza 4 Novembre dalle 11.35, partenza alle 12.55. A Torrenieri si affronta il primo settore sterrato: 9,1 km. Superati Buonconvento e Bibbiano, si incontra il secondo tratto di strade bianche, 13,5 km quasi tutti in salita, con pendenze del 16% nel tratto centrale. Ritrovato l’asfalto, c’è il Gpm del Passo del Lume Spento, si scende su Montalcino e alle porte della città si svolta per Castelnuovo dell’Abate, dove si trovano in rapida successione gli ultimi due settori sterrati. Sono 7,6 km al 2-3% nella zona di Tavernelle e poi altri 5 km al 3%. Lo sterrato si conclude a 9 km dall’arrivo, che è collocato nello stesso posto della tappa del Giro 2010. L’ultimo km nell’abitato di Montalcino è su strade strette dal fondo lastricato:12% ai 300 metri. Traguardi volanti a Castiglion del Bosco (km 114) e Castelnuovo dell’Abate (km 136) con abbuoni: 3”, 2” e 1”. Abbuoni all’arrivo: 10”, 6” e 4”. Diretta tv su RaiSport dalle 11.55 alle 14; poi dalle 14 su Rai2. Diretta Radio1Rai dalle 15 e poi dalle 16.50 all’arrivo

