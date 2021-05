Lazio senza Champions, Inzaghi resta in sospeso. E Gattuso…

La Redazione24

,

mercoledì 19 Maggio 2021.

Lazio senza Champions, Inzaghi resta in sospeso. E Gattuso… Un altro sprint mancato e la discussione per il rinnovo è stata rinviata ancora. Se non arrivasse il rinnovo, in lizza c’è anche Sergio Conceiçao

