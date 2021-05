Non più ciliegina: da Sivori a Platini, quando la Coppa Italia “salva” la stagione Juve

Non più ciliegina: da Sivori a Platini, quando la Coppa Italia "salva" la stagione JuveNelle ultime sei volte in cui ha vinto il trofeo non è stato l'unico successo stagionale, eppure fino agli anni di Lippi la coppa era stato un modo per iniziare un nuovo ciclo

mercoledì 19 Maggio 2021.

Non più ciliegina: da Sivori a Platini, quando la Coppa Italia “salva” la stagione JuveNelle ultime sei volte in cui ha vinto il trofeo non è stato l’unico successo stagionale, eppure fino agli anni di Lippi la coppa era stato un modo per iniziare un nuovo ciclo

