NY Times: “Superlega, c’era l’ok di Fifa e Infantino”

“Superlega, c’era l’ok di Fifa e Infantino”: lo rivela il New York TimesIl quotidiano Usa scrive: “Prima di dare il via al progetto, i club firmatari avevano ricevuto il via libera da parte del presidente Fifa” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 20 Maggio 2021.

“Superlega, c’era l’ok di Fifa e Infantino”: lo rivela il New York TimesIl quotidiano Usa scrive: “Prima di dare il via al progetto, i club firmatari avevano ricevuto il via libera da parte del presidente Fifa”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA