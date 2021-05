Portato in trionfo dai compagni: l’ultima di Buffon è da pelle d’oca!

Portato in trionfo dai compagni: che festa per l’ultima di Buffon!Nella finale di Coppa Italia, giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la Juventus supera l’Atalanta per 2-1. In gol Kulusevski, Malinovskyi e Chiesa. Dopo la gara, i compagni hanno portato in trionfo Gigi Buffon, all’ultima partita con la maglia bianconera. Guarda le foto più […]

La Redazione24

,

giovedì 20 Maggio 2021.

Portato in trionfo dai compagni: che festa per l’ultima di Buffon!Nella finale di Coppa Italia, giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la Juventus supera l’Atalanta per 2-1. In gol Kulusevski, Malinovskyi e Chiesa. Dopo la gara, i compagni hanno portato in trionfo Gigi Buffon, all’ultima partita con la maglia bianconera. Guarda le foto più belle della partita

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA