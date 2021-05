Totti insultato al Mapei, poi apre alla Roma di Mou: “Se mi chiamassero…”

Totti insultato al Mapei, poi apre alla Roma di Mou: “Se mi chiamassero…”L’ex capitano smentisce di aver detto no ai giallorossi: “Con il rispetto che ho per il tecnico e per i Friedkin, di certo ci siederemmo a parlarne”. Al suo ingresso allo stadio della finale di Coppa Italia (con il figlio) non ha ricevuto […]

La Redazione24

,

giovedì 20 Maggio 2021.

Totti insultato al Mapei, poi apre alla Roma di Mou: “Se mi chiamassero…”L’ex capitano smentisce di aver detto no ai giallorossi: “Con il rispetto che ho per il tecnico e per i Friedkin, di certo ci siederemmo a parlarne”. Al suo ingresso allo stadio della finale di Coppa Italia (con il figlio) non ha ricevuto da alcuni scalmanati una piacevole accoglienza

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA