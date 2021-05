Un’avventura mondiale per il calabrese Simone Iaquinta, pronto a sfidare i grandi piloti

Il due volte campione italiano a Montecarlo per il Mobil 1 Supercup, il trofeo iridato della Porsche

Castrovillari (CS),

giovedì 20 Maggio 2021.

L’avventura, quest’anno, è Mondiale. Il due volte campione della Carrera Cup Italia Simone Iaquinta è pronto a salire sulla nuova vettura per sfidare i grandi piloti del panorama iridato. A partire da questo weekend, infatti, il forte driver calabrese affronterà la sfida del Mobil 1 Supercup della casa di Stoccarda, il campionato mondiale che lo vedrà di fronte a otto round ad alto coefficiente di difficoltà e adrenalina.

Si parte da Montecarlo, sul prestigioso circuito di Monaco, dove prenderà il via la nuova stagione. Iaquinta si metterà al volante di una Porsche Carrera griffata Dinamic Motorsport – Centri Porsche Latina. A dare ancora più prestigio alla manifestazione – semmai ce ne fosse bisogno – è la partnership con la Formula Uno, dal momento che il Mobile 1 Supercup seguirà ogni gara europea grande circus delle monoposto.

Iaquinta dovrà anche difendere i colori italiani (c’è solo un altro pilota tricolore nella competizione) dopo aver dimostrato per due anni consecutivi la propria abilità nel panorama nazionale, conquistando il titolo.

Tutte le gare, e le rispettive prove, saranno trasmessa in diretta sul canale Sky riservato alla Formula Uno, Sky Sport F1 appunto, al tasto 207 del telecomando.

“È una grande emozione e un grande orgoglio per me partecipare a questo prestigioso campionato – ha detto Simone Iaquinta – e sono grato al team Dinamic per avermi offerto l’opportunità di misurarmi con i grandi piloti del panorama internazionale. Sono ottimista, perché darò il massimo per fare bella figura, ma rimango con i piedi ben piantati a terra, consapevole del fatto che gli avversari saranno ancora più temibili. Sarà emozionante affrontare questa nuova sfida, e sono grato a chi ha creduto in me”.

L’avventura mondiale inizierà domani, giovedì 20 maggio, con le prove libere che inizieranno alle 17,15, in diretta su Sky Sport F1. Le qualifiche invece si disputeranno venerdì a partire dalle 10,20. A differenza del campionato italiano, la gara si correrà in manche unica, domenica con semaforo verde alle 10, sempre rigorosamente in diretta sulla piattaforma satellitare.

