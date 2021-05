35 volontari in azione per la Giornata Plastic free a Cirò, raccolti 10 quintali di rifiuti

Giornata Plastic free dedicata come l’area SIC Ginestra Bianca – dune della Marinella e della spiaggia libera

LaRedazione

Cirò,

venerdì 21 Maggio 2021.

Tutte le associazioni del territorio nell’ambito dell’iniziativa Plastic free hanno raccolto quasi 10 quintali di rifiuti tra plastica, vetro ed altro materiale. Un grande ringraziamento va soprattutto alle associazioni che hanno collaborato con il loro indispensabile aiuto ha detto il sindaco Francesco Paletta: Luigi Adamo -Misericordia di Cirò; Francesca Lettieri- ASD Ypsicron ; Marisa Blefari – Giovanni Paolo Manila ; Mariella Viola-Avis Cirò; Emanuela Leonetti Pro Loco Lilio Cirò. Un grazie prosegue il sindaco va anche a tutti coloro i quali hanno partecipato individualmente, perché solo l’unione fa la forza. Le associazioni hanno ringraziato il primo cittadino per la disponibilità e la collaborazione con Plastic Free. E’ stata un’azione di grande pulizia per rimuovere dall’ambiente più plastica e rifiuti possibili per ridare ai nostri luoghi la bellezza che si meritano. Il “bottino” raccolto tra area Sic e la spiaggia della Marinella : 18 sacchi di rifiuti vari, una lavatrice, una caldaia, un condizionatore, vari materassi, e tra un po’ fa sapere Paletta -andremo a bonificare la discarica che si trova sotto il ponte del fiume Santa Venere (u Stumilu), discarica di elettrodomestici e ricambi di lavatrici denunciato qualche mese fa proprio da questa testata. Purtroppo l’inciviltà e l’ignoranza di alcune persone che avvelenano ed inquinano il territorio con le discariche abusive, fa si che ogni anno si spendono soldi in bonifiche, quando per gli stessi rifiuti , gli operatori passano da casa in casa a prelevarli quotidianamente.

