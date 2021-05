Balotelli e il super gol di D’Alessandro, ma esulta Venturato: il film della gara

La Redazione24

,

venerdì 21 Maggio 2021.

Balotelli e il super gol di D’Alessandro, ma esulta Venturato: il film della garaIl Monza supera il Cittadella per 2-0 ma non basta per rimontare il risultato dell’andata. La squadra di Brocchi e Balotelli resta in Serie B

