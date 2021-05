Dalla Spagna: Ronaldo al Manchester United senza qualificazione Champions

Dalla Spagna: Ronaldo al Manchester United senza qualificazione ChampionsSecondo As il ritorno in Inghilterra sarebbe sicuro con una Juve in Europa League, ma la pista è calda a prescindere. Solskjaer avrebbe già parlato con CR7 continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 21 Maggio 2021.

