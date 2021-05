Sit in del comitato Antica Kroton sull’apertura dell’area archeologica di Via Panella

La nota del comitato Antica Kroton

La Redazione

Crotone,

venerdì 21 Maggio 2021.

Il Comitato Antica Kroton, nella giornata del 20 maggio, ha tenuto il sit in annunciato nei giorni precedenti per focalizzare l’attenzione sull’area archeologica di Via Panella ed attivare tutte le azioni necessarie per riappropriarsi di questo fondamentale frammento del patrimonio storico della nostra città. Giunti sul luogo del sit-in, l’area d’interesse solitamente utilizzata quale parcheggio era sgombra di autovetture e quindi è stato possibile percorrerla, tuttavia la banca non ha consentito l’accesso nei suoi locali e, soprattutto, nessun rappresentante dell’Amministrazione comunale si è presentato per consentire l’accesso all’area in oggetto nonostante i comunicati pubblici in cui si esprimeva piena condivisione per l’iniziativa programmata.

Il comitato Antica Kroton proseguirà nella sua azione tesa a valorizzare le risorse culturali della nostra città con sempre maggiore determinazione per consentire a tutti i cittadini di riappropriarsi di un pezzo fondamentale del nostro patrimonio storico – archeologico.

