9 alunni del Liceo Classico Gangale di Cirò Marina ottengono la Certificazione di Lingua Latina

Cirò Marina,

sabato 22 Maggio 2021.

Entusiasta la dirigente scolastica Serafina Rita Anania per gli ottimi risultati ottenuti dai discendi alle prove di Certificazione di Lingua Latina per la Calabria che in una nota scrive- : “ad maiora semper per gli alunni del Liceo Classico G. Gangale di Cirò Marina”. Sono stati pubblicati lo scorso 13 Maggio sul sito Ufficiale del Liceo Classico “Pitagora” di Crotone i risultati delle prove di Certificazione di Lingua Latina per la Calabria, svoltesi il 22 Aprile in modalità online secondo le indicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.

Tra le scuole calabresi che hanno aderito al progetto, giunto quest’anno alla quarta edizione, era presente anche il Liceo Classico dell’Istituto d’Istruzione Superiore G. Gangale di Cirò Marina.

“L’esperienza – come ribadito dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Serafina Rita Anania – si è tradotta in un esempio di come la passione per lo studio e l’amore per la cultura possano creare dialoghi proficui tra istituti diversi, docenti e alunni, all’insegna della riscoperta, valorizzazione e promozione del patrimonio classico e umanistico, quale essenza delle nostre origini nonché strumento per affinare il pensiero, lo spirito e, dunque, conoscere il presente”.

I nove partecipanti, rispettivamente gli alunni Alison Allegro, Antonio Capalbo, Alessia Anna Carella, Francesca Pia Ciullo, Annachiara Ferrari, Alessia Gentile, Sara Malena, Irene Novello, coordinati e guidati dalla referente d’Istituto prof.ssa Viviana Simona Cersosimo, hanno avuto la possibilità di saggiare a livello nazionale la propria padronanza della lingua latina, tramite un test computer based atto a misurarne conoscenze, competenze e abilità.

Grazie all’impegno, alla serietà, determinazione ed entusiasmo con cui l’iniziativa è stata accolta, tutti e nove i partecipanti hanno ottenuto la certificazione, dando prova di come le lingue classiche siano conditio sine qua non per affinare la mente e lo spirito e costruire saperi spendibili in ogni tempo della vita, -ha scritto in una nota la Dirigente scolastico prof.ssa Serafina Rita Anania .

