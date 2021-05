Che pole Leclerc su Verstappen e Bottas. Sainz 4°, Hamilton solo 7°

Che pole Leclerc su Verstappen e Bottas. Sainz 4°, Hamilton solo 7° Il monegasco a casa sua fa un giro capolavoro e batte l’olandese e il finlandese, malgrado un botto nel finale alle Piscine. Sainz quarto. Ansia per il cambio della SF21: dopo le prime verifiche pare a posto, ma la decisione finale arriverà domenica […]

sabato 22 Maggio 2021.

Che pole Leclerc su Verstappen e Bottas. Sainz 4°, Hamilton solo 7° Il monegasco a casa sua fa un giro capolavoro e batte l’olandese e il finlandese, malgrado un botto nel finale alle Piscine. Sainz quarto. Ansia per il cambio della SF21: dopo le prime verifiche pare a posto, ma la decisione finale arriverà domenica mattina. In caso di sostituzione Charles perderebbe 5 posti in griglia

