Coronavirus, elevata diffusione virus ultimi 7 giorni a Cirò Marina: il sindaco proroga chiusura scuole ogni ordine e grado fino al 29 maggio

A renderlo noto il Sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari tramite un apposita ordinanza

La Redazione

Cirò Marina,

sabato 22 Maggio 2021.

Il sindaco Sergio Ferrari, tenuto conto delle Disposizioni di quarantena ricevute in data odierna dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Crotone, dei focolai da virus Covid-19 e del persistere del rischio estremamente elevato di ulteriore diffusione del virus negli ultimi sette giorni nel territorio comunale, con un numero di positivi pari a 40 – in attesa degli esiti dei nuovi tamponi eseguiti e da eseguire – con una incidenza pari a 280, quindi, di fatto, superiore alla soglia critica di 250 contagi ogni 100.000 abitanti e con una distribuzione per età che evidenzia una percentuale di circa il 30% nella fascia 0 – 18 anni.

Il Sindaco ordina, in via precauzionale e cautelativa, la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle Scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie e per la Scuola dell’infanzia pubblica e privata, a far data dal 24 Maggio 2021 e fino al 29 Maggio 2021, con riserva di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all’evolversi degli eventi; rimangono in presenza gli asili nido e l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia.

Restano salve le autonome iniziative dei Dirigenti Scolastici in ordine all’organizzazione della didattica a distanza e smart-working.

© RIPRODUZIONE RISERVATA