Hamilton deluso: “Tanti errori, ma lotterò. La Ferrari? Qui è forte, ma in gara poi cala…”

Hamilton deluso: “Tanti errori, ma lotterò. La Ferrari? Qui è forte, ma in gara poi cala…”L’inglese della Mercedes spiega il 7° tempo in qualifica: “Le modifiche hanno peggiorato il quadro, ma non ci arrendiamo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 22 Maggio 2021.

Hamilton deluso: “Tanti errori, ma lotterò. La Ferrari? Qui è forte, ma in gara poi cala…”L’inglese della Mercedes spiega il 7° tempo in qualifica: “Le modifiche hanno peggiorato il quadro, ma non ci arrendiamo”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA