Real, rimonta inutile, la Liga è dell’Atletico di Simeone! Retrocede il Valladolid di Ronaldo

Real, rimonta inutile, la Liga è dell’Atletico di Simeone! Retrocede il Valladolid di Ronaldo I Colchoneros tornano a vincere il titolo sette anni dopo l’ultima volta. I Blancos in rimonta sul Villarreal ma non basta. In Europa League Real Sociedad e Betis continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 22 Maggio 2021.

Real, rimonta inutile, la Liga è dell’Atletico di Simeone! Retrocede il Valladolid di Ronaldo I Colchoneros tornano a vincere il titolo sette anni dopo l’ultima volta. I Blancos in rimonta sul Villarreal ma non basta. In Europa League Real Sociedad e Betis

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA