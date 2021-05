Un ragazzo… Fortunato: “Sono partito per andare in fuga e vincere! E ci sono riuscito”

Un ragazzo… Fortunato: “Sono partito per andare in fuga e vincere! E ci sono riuscito”Prima vittoria da professionista per il bolognese: “Durante la fuga curavo Mollema e Bennett. Stavo bene, sono stato dietro Tratnik nei primi tre chilometri che erano i più duri” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 22 Maggio 2021.

Un ragazzo… Fortunato: “Sono partito per andare in fuga e vincere! E ci sono riuscito”Prima vittoria da professionista per il bolognese: “Durante la fuga curavo Mollema e Bennett. Stavo bene, sono stato dietro Tratnik nei primi tre chilometri che erano i più duri”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA