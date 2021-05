Il 19, i baci, gli abbracci, i sorrisi: Inter, che festa per lo scudetto!

Il 19, i baci, gli abbracci, i sorrisi: Inter, che festa per lo scudetto!Dopo aver battuto l’Udinese per 5-1 nell’ultima giornata della Serie A 2020-21, l’Inter ha ricevuto la coppa per la vittoria dello scudetto. Ecco le foto più belle della premiazione continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 23 Maggio 2021.

