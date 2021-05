LIVE GP Monaco, colpo di scena: la Ferrari di Leclerc non correrà! Il via alle 15

LIVE GP Monaco, colpo di scena: la Ferrari di Leclerc non correrà! Il via alle 15La SF21 del monegasco ha spento il motore prima di schierarsi: problema al semiasse sinistro. Aggiornamenti in tempo reale continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

domenica 23 Maggio 2021.

