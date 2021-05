Parco Nazionale della Sila: incontro per avvio progetti “Pastore Custodi del Parco” e “i sentieri della transumanza”

Incontro svolto presso la sede del Parco Nazionale della Sila

La Redazione

Lorica,

domenica 23 Maggio 2021.

Svolto un incontro alla presenza del Presidente dell’ENTE Franco Curcio, del Direttore Domenico Cerminara, dei funzionari Luzzi e Ponte, per il Gal Kroton erano presenti Natale Carvello e Martino Barretta per l’ARA Calabria il Direttore Piero Maffei. Un incontro preliminare per dare avvio a 2 progetti importanti il primo riguarda “Pastore Custodi del Parco”, nelle prossime settimane saranno selezionati e formati i pastori custodi transumanti. Alla figura del pastore custode gli si riconosce finalmente un ruolo pubblico in grado di salvaguardare e tutelare il territorio. Il secondo progetto riguarda “i sentieri della transumanza” dove saranno svolti lavori di messa in sicurezza, ripristinate alcune stradelle e punti acqua per consentire ad allevatori, animali e camminatori di poter percorrere i sentieri in modo agevole ed usufruire di alcuni servizi importanti.

