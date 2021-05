Pilato da fantascienza! È record del mondo nei 50 rana: “Ma non piangerò come ogni volta”

La Redazione24

,

domenica 23 Maggio 2021.

Pilato da fantascienza! È record del mondo nei 50 rana: “Ma non piangerò come ogni volta” L’azzurra polverizza il precedente primato in semifinale a Budapest con 29″30: “Ancora non ho realizzato”

