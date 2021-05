VIDEO Dalla partenza ai soccorsi dopo la tragedia

La Redazione24

,

domenica 23 Maggio 2021.

Cina, bufera su maratona in montagna: 21 mortiSale a 21 il bilancio delle vittime a causa del maltempo che si è abbattuto nel corso di una maratona in montagna a Baiyin City, nella provincia nordoccidentale cinesa di northwest Gansu Province. Altri 151 partecipanti sono stati messi in salvo, di questi 8 sono stati trasportati in ospedale per alcune ferite riportate e sono in condizioni stabili

