Bernal, che trionfo! Ora ha il Giro in pugno. Caruso show, mentre i big vanno in crisi

Bernal, che trionfo! Ora ha il Giro in pugno. Caruso show, mentre i big vanno in crisiIl colombiano, primo a Cortina, doma il Giau dopo il caos che ha preceduto la partenza e guadagna ancora sui rivali, tutti in difficoltà. L’azzurro della Bahrain ora è secondo in classifica continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

lunedì 24 Maggio 2021.

