Calcio Femminile Serie C, 18ª giornata: Crotone vs Ternana 1-6

Ancora una sconfitta per la nostra squadra Femminile che cade in casa contro la Ternana subendo sei reti e realizzandone una sola

La Redazione

Crotone,

lunedì 24 Maggio 2021.

CROTONE: Zangari, Torano, Chiellini, Vetere, Cardone (32’st Vrenna Gio.), Sacco, Sesti (1’st Moscatello), Cardamone, Vona (15’st Reynoso), Forciniti (15’st Rania), Lovecchio. A disp: Scerra, Calautti, Lamorte, Criseo . All. De Miglio

TERNANA: Money (39’st Marescalchi); Fiorella, Mazzieri, Vaccari, Bartolocci (28’st Antonini), Makulova (35’st Chahid), Ciccarelli, Quirini, Coletta, Acquafredda (15’st Conti), Cianci (43’st Fonck). A disp: Acini, Piacenti. All. Migliorini

Arbitro: Iurino di Venosa

Reti: 41’pt Makulova (T), 3’st Coletta (T), 5’st Quirini (T), 10’st Cianci (T), 12’st Fiorella (T), 23’st Cardamone (C), 35’st Ciccarelli (T)

Ammoniti: Torano, Sesti, Lovecchio (C); Bartolocci (T)

Ancora una sconfitta per la nostra squadra Femminile che cade in casa contro la Ternana subendo sei reti e realizzandone una sola.

Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato con le umbre che passano in vantaggio soltanto a 4 minuti dal riposo con Makulova , nella ripresa le rossoblù crollano in avvio subendo 4 reti tra il 48’ e il 57’ quando vanno a segno in sequenza Coletta, Quirini, Cianci e Fiorella. Al 68’ Cardamone sigla il gol della bandiera e all’80’ Ciccarelli firma l’uno a sei finale.

Con questo risultato il Crotone resta inchiodato all’ultimo posto in classifica con 2 punti a 11 lunghezze dal penultimo posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA