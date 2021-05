Crotone: la consigliera Passalacqua sul lavoro di pulizia in città messo in campo da Akrea

Voglio evidenziare ma soprattutto ringraziare Akrea per il lavoro che sta effettuando, in coordinamento con l’amministrazione Comunale sul territorio cittadino

Crotone,

lunedì 24 Maggio 2021.

Soprattutto il ringraziamento va alle maestranze che, con abnegazione, stanno effettuando un lavoro di pulizia e sistemazione delle aree verdi in tante zone della città, in questo periodo sono a Farina, e nei giorni scorsi in viale Magna Grecia e a Capo Colonna che si è presentata in una cornice degna per l’accoglienza della sacra effige di Maria di Capo Colonna.

Un lavoro silenzioso ma efficace portato avanti con senso del dovere.

Anche se in questo assunto si può cogliere la normalità di una azione, è proprio di questo senso di “normalità” che la città aveva bisogno.

Ed è giusto riconoscere a chi si impegna quotidianamente al servizio della comunità il plauso ed il ringraziamento

