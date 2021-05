Danny, esce il suo secondo singolo “Insonnia”

Danny 20enne, nasce a Prato da genitori di Cirò Marina Aurora Elia e Cataldo Anania

Prato,

lunedì 24 Maggio 2021.

Danny ha 20 anni compiuti a novembre e tanta voglia di farcela, lo ha promesso a se stesso e a sua madre. Nasce a prato nel 2000, é un bimbo dinamico, fantasioso pieno di spirito di iniziativa.

I suoi genitori sono di Cirò Marina Aurora Elia e Cataldo Anania partiti per lavoro come tanti. Nel 2010 scopre Michael Jackson e li si innamora della danza, é bravo balla bene vince parecchi concorsi di hip hop, freestile col nome di danny thin, poi improvvisamente alle tre di notte, dopo aver assistito ad un concerto di ultimo, il suo cantante preferito si mette a scrivere canzoni musica e parole.

La musica e il canto lo fanno sentire bene é un’esigenza dell’anima, cosi lascia la danza e scrive canzoni bellissime parlando di se, di cio’che prova cercando di dare un senso alla sua esistenza. Durante una lunga intervista a Radio Campi, nel programma Team Teenager si lascia andare definendosi un cantastorie, mi semto in una bolla dice e la musica e cio’che scrivo sono le uniche cose che riescono a farmi uscire.

Il suo primo pezzo Malinconia, uscito lo scorso anno é stato molto gettonato su YouTube, dove conta in discreto numero di followers. Ha tanti amici Danny che lo supportamo e lo incitano nei momenti in cui pensa di non farcela, la sua ragazza Ari che sta con lui da quattro anni é la sua piu’grande fan.

Oggi è uscito il suo secondo pezzo ” insonnia” che parla di lui dei suoi pensieri in un periodo cosi pieno di rinuncie dove un ragazzo come lui lotta col desiderio di voler fare di tutto ed è costretto a murare la sua energia per le restrinzioni dovute alla pandemia.

Un ragazzo che scrive bene su note musicali melodiche, pungenti nuove, un nuovo cantautore. Ha talento da vendere il nostro Danny e noi ciromarinesi siamo e saremo orgogliosi di Lui, il ragazzo si fara’anche se ha le spalle strette quest’altr’anno uscira’il suo lp, ha ali per volare verso i suoi sogni e grinta necessaria per farcela, ad majora Danny, ad majora semper!!!

