In tap-in e con l’aiuto di Skorupski: così Morata ha riportato la Juve in Champions

In tap-in e con l’aiuto di Skorupski: così Morata ha riportato la Juve in ChampionsNella gara della 38ª giornata di Serie A, la Juventus supera il Bologna in trasferta per 4-1 e si qualifica per la prossima Champions League. Decidono i gol di Chiesa, Morata (2) e Rabiot. Guarda gli highlights della doppietta dello spagnolo […]

La Redazione24

,

lunedì 24 Maggio 2021.

