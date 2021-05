Maldini: “Il nostro segreto? Non aver mai cercato alibi. Ora Milan stabile in Champions”

La Redazione24

lunedì 24 Maggio 2021.

Maldini: “Il nostro segreto? Non aver mai cercato alibi. Ora Milan stabile in Champions”“Dobbiamo riuscire a far dimenticare il Milan di Berlusconi. Pioli non è mai stato in discussione. Donnarumma? Ci sarà tempo, anche se non troppo…”

