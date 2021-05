Pioli: “In Champions con merito, sono felice. Noi al vertice per tutta la stagione”

lunedì 24 Maggio 2021.

Pioli: “Milan in Champions con merito, sono felice. Noi al vertice per tutta la stagione”Il tecnico rossonero si gode l’obiettivo raggiunto: “Abbiamo avuto Ibrahimovic a disposizione solo per metà campionato, ma questo gruppo è straordinario”

